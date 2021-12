Salva-vidas mantêm buscas por jovem desaparecido em praia

Os salva-vidas mantêm as buscas pelo estudante Jonathan Queiroz, de 17 anos, que desapareceu na Praia do Flamengo neste domingo, 21. Nove homens procuram o jovem no trecho entre Piatã e Aleluia, mas as condições da maré dificulta o trabalho, de acordo com o coordenador do Salvamar, João Luís Morais.

"O mar está agitado e com muito vento. A maré também está suja, o que dificulta a visibilidade na água. Há possibilidade do corpo estar preso nas pedras. Temos mergulhadores procurando, mas eles não conseguem entrar. Chegam a descer, mas a correnteza tira do local. Eles correm risco de ficarem presos", explica.

Além de mergulhadores, salva-vidas percorrem a praia com motos aquáticas.

