Salva-vidas impedem afogamento e resgatam homem em praia no Rio Vermelho

Um homem que estava se afogando foi resgatado por salva-vidas e bombeiros na manhã deste sábado, 22, na praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (confira vídeo abaixo).

Aparentando ter cerca de 30 anos, o rapaz ainda não identificado entrou no mar e, pouco tempo depois, acenou por socorro. Os banhistas avisaram aos salva-vidas, que fizeram o resgate. Após chegar à areia, os bombeiros foram aplaudidos pelo êxito na ação.

Na última quarta-feira, 19, um turista de Minas Gerais morreu vítima de afogamento na praia da Paciência, naquele bairro. após entrar no mar revolto.

Confira o vídeo da ação:

