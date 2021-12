Salva-vidas apontam falta de estrutura para trabalhar

Mirantes abandonados, falta de regulamentação da profissão, contingente insuficiente e equipamentos de preparo físico danificados são os principais problemas com os quais os salva-vidas da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) convivem atualmente.

A maioria dos servidores exerce a atividade em barracas de lonas na areia, enquanto os antigos mirantes - estruturas de alvenaria e madeira onde os salva-vidas atuavam - abrigam moradores de rua. "No mirante temos uma visão mais ampla da praia", afirma o salva-vidas Rodrigo dos Santos, 32.

Para Bruno Cariranha, coordenador geral do Sindicatos dos Servidores da Prefeitura de Salvador, uma das principais dificuldades da categoria é trabalhar com um contingente aquém da demanda.

Atualmente, 256 salva-vidas atuam em dupla entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga, em Lauro de Freitas. Segundo Cariranha o ideal seria ter 500 servidores. Isso porque, dos 256 profissionais, apenas 200 trabalham nas praias, os outros 56 têm cargos internos.

Os 200 profissionais que atuam nas praias de Salvador são divididos em duas turmas diárias. O coordenador interino da Salvamar, Ricardo Andrade, diz que este ano o número de postos aumentou, com a ampliação da área de atuação para a praia de Ipitanga.

"Com a mudança do IPTU de Ipitanga, ganhamos mais três pontos, mas o número de funcionários continuou o mesmo. Precisamos de novos profissionais para complementar o quadro", diz. Os postos são ocupados conforme a demanda. Nos finais de semana são 35 a 40 postos.

Mas, para Ricardo, a necessidade que mais faz falta à categoria é a regulamentação da profissão. "Há profissionais com mais de 60 anos que ainda trabalham porque a nossa profissão não é considerada insalubre. No entanto, trabalhamos expostos à radiação solar, intempéries e poluição do mar", reclama.

A secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, diz que o trecho sob responsabilidade da prefeitura é bem atendido. "A equipe consegue fazer um bom trabalho com este número de profissionais", afirma.

Gmar

A equipe do Grupamento Marítimo de Salvador conta com uma equipe quatro vezes menor que a da prefeitura para atuar no trecho entre o Jardim de Alah e São Tomé de Paripe, além disso, nas lagoas da capital baiana. Segundo o Gmar, há ao todo 58 bombeiros nas praias e lagoas da cidade.

Assim como os servidores municipais, os bombeiros não recebem adicional por insalubridade ou periculosidade, mesmo após um acordo ter sido assinado pelo governador Jaques Wagner em abril, segundo informações da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra).

