Saldão de até 70% atrai centenas de clientes neste sábado

O saldão de até 70% de desconto oferecido pela Lojas Maia Magazine Luiza neste sábado, 5, atrai centenas de consumidores às 11 filiais da marca em Salvador. Antes das 6h, horário marcado para abertura das unidades, longas filas já se formavam em frente às lojas. Na Avenida Sete, mesmo após a abertura, clientes ainda aguardavam do lado de fora a chance de entrar para comprar móveis ou eletrodomésticos com preços atrativos, em queima de estoque e produtos de mostruário.



Há ofertas de televisões LCD 32 de R$ 1.499 por R$ 890, fogão 4 bocas de R$ 329 por R$ 160 e guarda-roupa de R$ 419 por R$ 190. Já no início da manhã, em apenas 3 horas e 30 minutos de oferta, os produtos com descontos maiores esgotaram.



As unidades abriram 6h e devem funcionar até 14h, de acordo com funcionários da unidade da Avenida Sete. A promoção não é restrita a Salvador e se estende a outras 83 cidades do Nordeste.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line

adblock ativo