Salas em odontomédicos custam em média R$ 225 mil

Em Salvador e nos municípios da região metropolitana há aproximadamente 1.500 salas comerciais disponíveis para venda. Deste total, estima-se que cerca de 30% da oferta esteja em empreendimentos odontomédicos (450 imóveis). Segundo os especialistas, o preço médio dos consultórios de 30 metros quadrados - área mais comum - custam entre R$ 190 mil e R$ 260 mil.

Com o lançamento no mês passado do Alpha Medical Center - o primeiro centro médico da Avenida Paralela, entrada para Alphaville -, esse número (oferta) subiu. Mas nem tanto assim, já que das 194 unidades - a partir de R$ 265 mil -, quase a metade foi comercializada.

O sucesso nas vendas, na avaliação do diretor de obras da Consil, César Mesquita, se dá em parte pela localização "estratégica", bem como a "boa aceitação" do público por este tipo de produto, exclusivamente voltado para a área médica.

"Estamos cobrindo uma área de abrangência que vai da região do Iguatemi até Vilas do Atlântico, onde é grande a carência por este tipo de equipamento. E pesquisas demonstram que não é interessante misturar atividade médica com outras. O projeto foi muito discutido nesse sentido", afirma.

Uma novidade nessa área, segundo o diretor de marketing da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), José Azevedo Filho, são os empresariais em que até determinado pavimento todas as salas são destinadas a consultórios, e o restante, a escritórios diversos.

Ele dá como exemplos o Dual Medical & Business, do UTC (Desenvolvimento Imobiliário, em Lauro de Freitas), e o Vasco da Gama Plaza (empresarial da MRM, na avenida de mesmo nome). O primeiro possui salas da área business localizadas em uma torre; as de saúde em outra. O outro tem plantas para os diversos segmentos corporativos, incluso o odontomédico.

Infraestrutura e localização

Ex-proprietária de uma sala, sócia em clínica com cinco consultórios em um edifício comercial na Pituba, a dentista Ana Paula Marques acha que a aquisição de um imóvel empresarial requer planejamento e saber que tipo de negócio se está buscando.

Com perfil empreendedor, Paula ainda aluga um escritório no Mundo Plaza (Av. Tancredo Neves), condomínio equipado com shopping no andar térreo e até heliponto. "Aqui presto consultoria, faço reuniões com investidores, faço captação de recursos e planos de negócio".

Para o presidente da Associação Baiana das Administradoras de Imóveis (Abai), Manoel Teixeira, empresariais têm que ser dotados de boa infraestrutura de serviços e localização. "O investidor só precisa lembrar que consultório tem um público, e sala tem outro, mais abrangente. O ideal são várias especialidades em um só lugar".

