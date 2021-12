Salão de Salvador investe em procedimento de maquiagem semi definitiva

A vida corrida entre trabalho, academia, família, faculdade e outras tarefas do dia a dia normalmente são fatores que mais influenciam diretamente na falta de tempo para a mulherada tratar da beleza.

O cuidado com as unhas, cabelo e corpo é uma prioridade para a maioria do público feminino. Localizado no térreo do Flat Jardim de Alah, em Salvador, o Salão Concept passa a contar com maquiagem semi definitiva, procedimento que tem por finalidade melhorar a definição dos traços e contornos do rosto.

Segundo a Lilian Lopes, proprietária do salão, o processo é similar é realizado com aplicação de pigmentos inorgânicos e hipoalérgicos na área desejada pelo cliente. "A ideia é deixar o mais natural possível, nada de transformação, mas sim, realce. A durabilidade pode ser de três a cinco anos para procedimento de boca. Já na região dos olhos pode durar até seis anos. Depende muito do cuidado e da pele de cada pessoa", explicou Lilian.

