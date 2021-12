Sala de prédio pega fogo devido a falha elétrica na ACM

Uma sala do 11º andar do edifício Comercial Royal Trade pegou fogo, no final da manhã desta segunda-feira, 5. O edifício é localizado no Parque Bela Vista, na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em cima de uma agência do banco Bradesco.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o incêndio teve início devido a uma falha elétrica no ar condicionado de um escritório. O acidente foi registrado por volta das 11h.

Ainda segundo o órgão, antes da chegada de carros do Corpo de Bombeiros, as chamas tinham sido debeladas por uma equipe de brigadistas do prédio. Ninguém ficou ferido.

