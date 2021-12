Saída pela rodoviária é tranquila, mas pelo ferry é intensa

Na véspera do feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira, 20, o movimento de saída de Salvador no terminal rodoviário era tranquilo, mas no terminal marítimo havia filas à tarde.

No ferryboat, a fileira de veículos chegava à Calçada no início da tarde, e muita gente preferiu pegar a estrada. No final deste período, houve redução do fluxo até a feira de São Joaquim.

"Não esperei muito. Demora mais quando chega dentro do pátio", disse o comerciante Mailton Soares, 38, que ia para Valença e aguardava para embarcar.

Sete embarcações estão disponíveis desde ontem até a próxima segunda-feira: Ivete Sangalo, Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Pinheiro. Além das viagens de hora em hora, extras serão realizadas sempre que a demanda aumentar.

Desta quarta para esta quinta, 21, o sistema funcionou por 24 horas, sentido São Joaquim-Bom Despacho, e funcionará novamente de domingo para segunda, sentido Bom Despacho-São Joaquim - dias em que se espera um movimento maior.

Para este feriadão, a expectativa é que circulem pelos dois terminais mais de 92 mil passageiros e cerca de 17 mil veículos, mesmo fluxo em igual período de 2015.

Rodoviária

Quem viajou na tarde desta quarta pelo terminal rodoviário da capital não teve queixas, a exemplo do soldador José Willian de Araújo, 26, que ia embarcar para Paulo Afonso: "Eu trabalho em Salvador e moro lá. Não tive dificuldade para comprar passagem e não há atrasos".

A assessora parlamentar Pamela Miranda, 21, vai passar o feriadão com o namorado que mora em Feira de Santana. "São uma hora e cinquenta minutos de viagem. Tomara que não atrase", disse.

Estradas

A operação da Polícia Rodoviária Federal terá um caráter preventivo, pois não há expectativa de fluxo intenso, considerando que o dia do feriado, propriamente, cai em uma quinta-feira.

No endereço www.prf. gov.br/acidente, os condutores envolvidos em acidentes sem vítimas nas rodovias federais podem registrar a ocorrência pela internet para a confecção da Declaração de Acidentes de Trânsito (e-DAT).

Nas rodovias estaduais, o patrulhamento será feito por 225 policiais que terão à disposição, viaturas, motocicletas e bases móveis, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Na Estrada do Coco (BA-099), é esperado um fluxo de 105 mil veículos, de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN).

Nos últimos feriadões, os horários de pico na BA-099 foram registrados entre 10h e 14h do primeiro dia do período (na saída da capital) e 15h até 21h, no retorno.

