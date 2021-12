Saída para o feriado deixa trânsito lento na Cidade Baixa

Os soteropolitanos que desejam passar o feriadão fora da capital encontram trânsito intenso na manhã desta sexta-feira, 9, na região da Cidade Baixa.

O fluxo maior é registrado no trecho entre o Terminal Náutico da Bahia, na avenida da França, e o Terminal de São Joaquim, além dos dois sentidos da avenida Jequitaia, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Já os motoristas que optaram por viajar de carro encontram tráfego tranquilo na BR-324 e nas rodovias estaduais que ligam Salvador às cidades do interior do estado.

Ferryboat

O sistema ferryboat funciona em operação especial neste feriado, de acordo com a concessionária Internacional Travessias Salvador. Nesta manhã, há grande fluxo de pedestres e veículos, e a espera é de aproximadamente uma hora.

Desta sexta até a segunda-feira, 12, sete embarcações estarão disponíveis para os usuários do transporte e outra permenecerá na reserva, para entrar em operação a depender da demanda.

A expectativa é que mais de 121 mil passageiros e 18 mil veículos utilizem a travessia marítima nestes dias, superando em 30% o volume registrado no ano passado.

Para atender o fluxo do feriado, o sistema irá operar de hora em hora (sexta e sábado, das 5h às 23h30; domingo e segunda, das 6h às 23h30), e realizará viagens extras (bate-volta) caso necessário.

Rodoviária

O fluxo de passageiros segue tranquilo na Estação Rodoviária de Salvador, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). A previsão é de que o movimento aumente no final da tarde.

De acordo com o coordenador da Agerba na rodoviária, Abdul Ramid, a expectativa é que 60 mil passageiros passem pelo terminal. Para este período, as empresas de ônibus disponibilizaram 300 novos horários, além dos 540 horários regulares. Caso a demanda aumente, outros horários serão abertos.

As cidades mais procuradas são as do extremo-sul da Bahia, como Porto Seguro, Itabuna, Itacaré, Ilhéus e Teixeira de Freitas. Outros destinos com maior procura são Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Chapada Diamantina e os municípios doRecôncavo Baiano.

As reclamações podem ser feitas no posto da Agerba na rodoviária ou pelo telefone 0800-710080.

Estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a "Operação Aparecida 2015" na madrugada desta sexta, que segue até a meia-noite de segunda. A estimativa é que o fluxo de veículos nas rodovias federais aumente em 40% este ano.

Ainda segundo o órgão, algumas rodovias que levam a destinos turísticos receberão atenção especial, entre elas as BRs 324, 101, 116 e 242 - esta última em função do Festival de Música de Lençóis.

