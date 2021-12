Saída para o feriado deixa o trânsito lento nas rodovias

Os motoristas que deixam Salvador com destino ao interior do Estado, nesta sexta-feira, 3, para aproveitar o feriado prolongado de Páscoa, enfrentam tráfego intenso nas principais rodovias.

Na saída pela BR-324, o tráfego de veículos é intenso, mas sem pontos de retenção, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A expectativa do órgão é que o fluxo de veículos diminua até o final da manhã.

O trânsito também é intenso na BA-099 (Estrada do Coco). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), apesar da intensidade, o trânsito flui sem dificuldades e deve normalizar nas próximas horas.



O período de maior intensidade no trânsito nas estradas teve início da tarde desta quinta-feira, 2, a partir das 15 horas até a madrugada desta sexta. No domingo, 5, o movimento nas estradas deve voltar a ficar intenso devido o movimento de retorno do feriado, em especial no horário das 16h às 0h.



Destinos

Os destinos mais procurados são os municípios do Recôncavo baiano, bem como cidades litorâneas, a exemplo daquelas localizadas ao longo da rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde). E também as regiões turísticas de Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis além de Barreiras, Vitória da Conquista e Juazeiro.

Para quem optar pelo transporte náutico, a Internacional Travessias Salvador (operadora do sistema de ferryboat) informou que sete embarcações estão disponíveis para a ligação Salvador-Ilha de Itaparica neste feriadão (de ontem a terça-feira).

adblock ativo