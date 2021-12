Saída de Salvador segue tranquila neste começo de feriadão

A saída de Salvador por ferry boat, rodoviária e estradas está tranquila nesta quinta-feira, 26. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), nas estradas baianas o fluxo é normal, assim como no ferry boat e na rodoviária. A Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema ferry boat, registra baixo movimento de passageiros.

Segundo a empresa, não há fila para que condutores de veículos embarquem no terminal de São Joaquim. Porém, os pedestres enfrentam uma fila pequena para embarcar para Itaparica. Estarão em operação sete embarcações, que saem de hora em hora, desta quinta até a segunda-feira, 30. O sistema conta com os ferries Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

A empresa que faz a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica, estima que durante o feriado seja feito, nos seis dias, o transporte de aproximadamente 72.297 passageiros e 12.642 veículos nos dois terminais, mesmo número do ano passado.

Rodoviária

O Terminal Rodoviário de Salvador também apresenta movimento tranquilo nesta quinta-feira, 26. Segundo informações da Agerba, não há registro de filas, nem demora para embarque. Devido ao feriadão, a rodoviária recebe 200 horários extras, além dos 540 que já funcionam diariamente.

Ainda de acordo com a Agerba, a estimativa é de 50 mil passageiros saindo de Salvador do dia 26 ao dia 29 de maio. Os usuários podem adquirir antecipadamente sua passagem pela internet ou telefone. A orientação dada é que os passageiros cheguem uma hora antes de embarcar, para evitar possíveis transtornos. É obrigatório a apresentação de um documento oficial de identificação no momento do embarque.

Os destinos mais procurados pelos usuários são as cidades do Recôncavo Baiano, assim como as cidades litorâneas, localizadas ao longo da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde).

Travessias marítimas

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande se mantém suspensa nesta quinta-feira, 26, na Baía de Todos-os-Santos. O serviço foi suspenso na quarta-feira, 25, sem previsão de liberação.

De acordo com a Associação de Transportadores Marítimos (Astramab), responsável pela transporte, o mar continua agitado e os fortes ventos deixam as condições de navegação desfavoráveis, impedindo a operação com segurança das embarcações.

Em decorrência disso, as escunas que realizam passeio turístico pelas ilhas da baía também não estão liberadas nesta quinta, já a linha de catamarã, ligando Salvador ao Morro de São Paulo, continua sendo feita com conexão em Itaparica.

