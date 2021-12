Saída de Salvador para feriado tem movimento intenso no ferry e estradas

O movimento de saída da cidade é intenso na manhã desta quinta-feira, 18, em Salvador. Ferryboat e estradas passam por grande fluxo de veículos.

Ferryboat

O fluxo de pedestres e veículos no ferryboat no começo da tarde desta quinta é tranquilo tanto no Terminal de São Joaquim quanto no Terminal de Bom Despacho. A expectativa é que o movimento no local aumente no final da tarde.

Durante a manhã, motoristas e pedestres enfrentaram filas de até 2h30 para embarcarem no Terminal de São Joaquim. Alguns motoristas buzinaram na fila por conta da longa fila.

Já por volta das 8h, uma motorista denunciou sobre passagens com hora marcada que foram supostamente canceladas. A assessoria da Internacional Travessias, empresa que administra o ferryboat, informou que algumas pessoas que compraram no começo de abril tiveram as passagens canceladas por um erro no sistema. Contudo, na mesma época, todos foram avisados e tiveram o dinheiro estornado.

No período da tarde, o tempo de espera veículos era de 2h, já os pedestres possuíam embarque imediato, no Terminal de São Joaquim. Em Bom Despacho o embarque é imediato para ambas as categorias.

Estradas

O fluxo de veículos é intenso na BR-324, próximo ao bairro de Águas Claras. Segundo a Via Bahia Concessionária de Rodovias, a previsão é que cerca de 610 mil veículos passem pelas BR324 e BR-116 durante o feriado da Semana Santa.

Já na BA-099 o movimento também é intenso, com expectativa de que 120 mil veículos passem pelo local, de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN). O esquema de trânsito começou na quinta,18, e segue até a segunda, 22, com reforço na equipe do pedágio para aumentar a agilidade do atendimento e a fluidez na rodovia.

Rodoviária

O movimento da Rodoviária de Salvador também é intenso na manhã desta quinta. Conforme a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), para atender a alta demanda, foram disponibilizado 150 horários extras durante o feriado de Páscoa, além dos 540 horários diários..

A expectativa é que cerca de 45 mil pessoas passem pela rodoviária entre quinta e domingo, 21. A Agerba recomenda que, no dia da viagem, o passageiro chegue ao terminal rodoviário com antecedência mínima de 20 minutos.

