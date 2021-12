Saída de Salvador para feriadão é tranquila nesta sexta

Quem resolveu viajar na manhã desta Sexta-Feira Santa, 19, não enfrenta problemas com trânsito nas saídas de Salvador , como Terminal Rodoviário, sistema ferryboat e BR-324.

A movimentação segue tranquila na rodoviária, com maior fluxo de ônibus para as cidades da Região Metropolitana de Salvador, Recôncavo Baiano e municípios próximos, como Feira de Santana e Serrinha.

Já na BR-324, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do intenso movimento de veículos para o interior do estado, não há registro de congestionamentos e acidentes na rodovia.

Ferryboat e travessia

Diferente desta quinta-feira, 18, marcada por grandes filas, o movimento também está tranquilo no sistema ferryboat. O fluxo de pedestres é superior ao de veículos. De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), o tempo médio de espera pelas embarcações é de 1h a 1h30. A expectativa é de que o movimento caia ao longo do dia.

Durante o feriado da Semana Santa, até segunda, 22, o ferry opera com cinco embarcações: Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Bethânia, Dorival Caymmi e Anna Nery. No período total de 17 a 22 de abril, são esperados cerca de 12 mil veículos e cerca de 88 mil pessoas, considerando a demanda de saída e retorno a Salvador.

Já quem pretende usar o serviço da travessia Salvador-Mar Grande, precisa ficar atento. Devido a maré baixa, as operações foram interrompidas das 7h30 até às 10h30 desta sexta-feira. à noite. A alteração ocorre à noite também. A última saída será às 18h30 tanto de Salvador como de Mar Grande.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema teve um bom movimento de passageiros até suspender o serviço. A expectativa é de que o movimento seja intenso a partir da retomada. A previsão é que as embarcações saiam de 15 em 15 minutos. Dez lanchas estão à disposição da travessia.

Para Morro de São Paulo, a Astramab também prevê embarque intenso. Todos os catamarãs vão zarpar do Terminal Náutico com lotação completa. Indo para Morro, as saídas começam às 8h30 e terminam às 14h30. Já no sentido de Morro de São Paulo para a capital, a procura é tranquila, com saídas que vão de 9h, 11h30, 13h até 15h.

No Terminal Náutico, a expectativa também é de muito movimento. Espera-se que ao menos oito escunas zarpem lotadas para o passeio nas ilhas da Baía de Todos-os-Santosa, a partir das 9h.

