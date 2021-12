Saída de Salvador não apresenta transtornos nesta noite

A saída de Salvador acontece sem transtornos, no começo da noite desta sexta-feira, 5, apesar da movimentação por causa do feriadão de Conceição da Praia. Os terminais de ferryboat não apresentam filas e não há registro de engarrafamentos nas estradas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a BA-528 teve lentidão no sentido BR, devido ao fluxo de veículos do horário. No entanto, a situação na via já está normalizada. A central da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também não registrou congestionamentos ou acidentes nas vias.

Já a travessia Salvador-Mar Grande apresentou aumento do movimento durante esta tarde. Até as 19h, os embarques aconteciam de 15 em 15 minutos para evitar a formação de filas. De acordo com a assessoria da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a situação nos terminais já está regularizada e o serviço deve encerrar às 20h, não havendo necessidade de hora extra.



A redação de A TARDE tentou entrar em contato com a assessoria da operadora do sistema ferryboat, mas não obteve êxito.

