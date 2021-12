Saída de Salvador movimentada; motorista espera 2h no ferry

A saída de Salvador por ferryboat, rodoviária e estradas nesta quinta-feira, 23, segue movimentada. Os motoristas chegaram a esperar 3h na fila durante o dia, mas a espera foi reduzida e, em 2h, eles embarcam. Já os pedestres têm embarque imediato.

O sistema conta com sete embarcações que funcionam dependendo do fluxo de usuários e disponibilidade em decorrência dos momentos de suporte. Além de ter um ferry a mais livre para o caso de emergências. As embarcações disponíveis para o período são: Agenor Gordilho, Dorival Caymmi, Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Travessias marítimas

A travessia Salvador-Mar Grande, com as lanchas rápidas, opera sem registro de fila. O sistema conta com 14 embarcações em tráfego e seis em reserva, com saídas a cada 15 minutos. Segundo a Associacao Dos Transportadores Maritimos da Bahia (Astramab), o movimento deve aumentar no período desta tarde.

A procura é grande pela travessia entre Salvador e o Morro de São Paulo. Ontem todos os horários do dia foram feitos com lotação completa e a previsão para hoje é a mesma. A viagem direta de catamarã dura em média 2h20 e o primeiro catamarã sai do Terminal Náutico às 8h30. Já de Morro para a capital sai às 9h.

As 12 escunas que realizam passeio turístico pelas ilhas da baía estarão operando durante o período de festas juninas, com saídas do Terminal Náutico às 9h e retorno a Salvador às 17h30, para o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. A tarifa por pessoa é R$ 50.

Rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o fluxo está intenso nas vias, no sentido interior. Na BR-324, o tráfego está lento no km 534, no acesso ao viaduto da BR-101 devido ao feriado de festejos juninos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não registrou congestionamento nas rodovias estaduais até as 15h desta quinta.

Rodoviária

O fluxo de pessoas é intenso na rodoviária. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) foram disponibilizados 1.700 horários extras, além dos 540 que já funcionam diariamente. Na tarde desta quinta, já é registrado congestionamento na saída do Viaduto dos Rodoviários, próximo à Rodoviária de Salvador. A expectativa é que 175 mil pessoas passem pelo terminal durante todo o feriado.

Segundo a Agerba, entre os destinos mais procurados estão as cidades do Recôncavo Baiano (Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bonfim e Irecê), bem como as cidades litorâneas, a exemplo daquelas localizadas ao longo da Rodovia BA 099 (Estrada do Coco e Linha Verde). Outras cidades procuradas são Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis Palmeiras, Vitória da Conquista, Juazeiro e Barreiras.

