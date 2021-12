Saída de Salvador é tranquila neste feriado

A movimentação segue tranquila na manhã desta quinta-feira, 30, na rodoviária de Salvador, aeroporto, estradas que ligam Salvador às cidades do interior e no Terminal de São Joaquim para embarque com destino à Ilha de Itaparica.

Ferry - Segundo informações da Internacional Marítima, concessionária que administra o transporte marítimo, quatro ferries estão em operação neste feriado de Corpus Christi. São eles: Ana Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Rio Paraguaçu, que funcionam no esquema bate-volta. Conforme a empresa, os passageiros não precisam esperar em longas filas.

"Ia viajar pela estrada para Valença, mas minha esposa viu que o ferry estava vazio, então preferi vir para cá", disse o metrologista Vicente Coutinho, que planeja passar o feriadão fora da capital baiana. Já a funcionária pública Maria Campos se surpreendeu com a baixa demanda do serviço. "Fiquei impressionada com a tranquilidade. Acordei pensando que ia estar uma confusão. Isto não é normal", contou.

Na quarta-feira, 29, o serviço estava planejado para funcionar durante a madrugada, mas foi encerrado às 23h por causa da baixa demanda. Nos feriados, o sistema chega a receber cerca de oito mil pessoas. A Internacional Marítima não soube informar quantas pessoas já passaram pelo serviço durante este feriado.

Aeroporto - No Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, até as 8h30 desta quinta, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o fluxo de passageiros é tranquilo e não há atrasos nos voos nacionais e internacionais.

Estradas - O movimento também segue tranquilo nesta manhã na BR-324. De acordo com as polícias rodoviárias federal e estadual, a saída por Simões Filho e Estrada do Coco não registram congestionamento. Na BR-101, parte da pista do KM-371, no trecho que liga o município de Catu à cidade de São sebastião do Passé, está interditada após dois veículos colidirem frontalmente na noite da quarta, 29. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, não há registro de lentidão no tráfego.

Rodoviária - Quem resolve sair de Salvador pela Estação Rodoviária não encontra problemas no embarque. As linhas com destinos mais distantes da capital baiana, como Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, entre outros, saem tranquilamente do terminal. <GALERIA ID=18337/>

