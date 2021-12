Saída da Estação da Lapa deixa comerciantes apreensivos

A empresa que administra a Estação da Lapa (Nova Lapa Empreendimentos) confirmou para esta terça-feira, 17, a retirada de permissionários e ambulantes do terminal, para acelerar as obras no espaço. A informação preocupa os comerciantes.

Alguns, aflitos, debatiam na segunda, 16, o que fazer para garantir o retorno para os quiosques após a intervenção. Valdecir Vítor dos Santos, 66 anos, por exemplo, reclamou da falta de contrato para assegurar o regresso ao local.

"Só saio daqui quando tivermos assinado algum documento. Assim, de boca, eu não acredito. Caso contrário, mandem um oficial de justiça para me retirar", disse ele.

Ex-permissionária de outra estação de ônibus da capital baiana, Hermínia da Silva, 69 anos, afirmou que já "viu e viveu" essa realidade. Há 32 anos na Estação da Lapa, ela contou que, quando trabalhava na Estação Pirajá, enfrentou a mesma situação.

"Quando Pirajá passou por intervenções, na década de 1990, a prefeitura, administrada por Lídice da Mata, prometeu que todos os comerciantes retornariam. No entanto, não foi isso o que aconteceu. À época, ficou por isso mesmo e, agora, não seria diferente, porque, para mim, a justiça não existe para nós, pequenos. Também só saio se um oficial vier e mandar sair", enfatizou a comerciante.

O diretor de terminais da Nova Lapa, Gilberto Menezes, disse que os permissionários interessados em continuar trabalhando no local "serão prioridade" na escolha dos novos quiosques.

Ele alegou que as decisões foram tomadas em conjunto com a prefeitura e com os próprios trabalhadores.

"A reforma iria durar 12 meses, e os permissionários deveriam sair da estação antes. A pedidos, vamos entregar parte dos quiosques em setembro deste ano, e a saída deles foi adiada para esta terça-feira. Todos assinaram a ata de reunião que fizemos", acrescentou Gilberto Menezes.

Conversa

Ainda de acordo com o diretor de terminais, uma representante da empresa tem conversado, individualmente, com cada um dos 26 comerciantes cadastrados na administradora, para definir qual a melhor escolha para todos.

A permissionária Marinalva Muniz, 57, confirmou a presença da profissional, mas criticou as possibilidades oferecidas pela empresa: "Eles dizem que a gente só pode vender um tipo de salgado. Querem que a gente troque as lanchonetes por carrinho de cachorro-quente. Não dá para sobreviver assim, ganharemos bem menos do que atualmente".

O diretor Gilberto Menezes defendeu que esse método "garante a proposta do projeto de oferecer um mix de possibilidades de comércio aos cidadãos". Para ele, "existem muitas lanchonetes, uma do lado da outra, diferente do que ocorre com lojas de livros e CDs".

Na segunda, alguns trabalhadores já se organizavam para a saída, apesar do receio de perder a fonte de renda. "Agora, seja o que Deus quiser, temos que sair, não tem o que fazer", lamentava um permissionário que preferiu não se identificar.

A ação será monitorada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

adblock ativo