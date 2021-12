Saída da cidade tem fluxo intenso nas estradas, ferry-boat e rodoviária

O trânsito de veículos em Salvador na noite desta sexta-feira, 3, é caótico e todas as principais vias da cidade estão congestionadas, segundo informações da Superitendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).O tráfego está bastante lento na Avenida Oscar Pontes, em Água de Meninos, na região dos Terminais Marítimos porque há grande fluxo de pessoas e veículos nas filas para embarcar por meio do ferry-boat com destino a Ilha de Itaparica. Por conta deste fluxo, a lentidão atinge as mediações do Comércio, da Sete Portas, da Rua Heitor Dias e Rótula do Abacaxi.

O movimento de saída de quem quer aproveitar o feriado prolongado para a Litoral Norte deixa lento a Avenida Paralela sentido Aeroporto, e em direção contrária, por conta da lentidão na Rótula do Abacaxi. Há trânsito intenso ainda na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) sentido Lucaia, na Lucaia em direção a ACM, na Avenida Tancredo Neves e nos viadutos Nelson Daia e Raul Seixas.

A Transalvador informou que não há previsão do fluxo ser regularizado por conta feriadão.

Ferry Boat - O movimento de saída da cidade pelo ferry-boat é grande no início da noite desta sexta-feira, 3. Pela manhã , no entanto, as filas de veículos fluíram com facilidade, não houve demora no embarque, e os pedestres acessaram os navios sem filas. Na tarde desta sexta-feira o fluxo também seguiu tranquilo, informou a TWB, empresa que administra o ferry boat.

A estimativa da TWB é que 100 mil pessoas e 13 mil veículos deixem Salvador pelo ferry. Segundo a empresa, restam passagens com hora marcada somente para o sábado nos horários da noite.

Nesta manhã, apenas quatro navios fizeram a travessia porque o ferry Agenor Gordilho passava por vistoria. Segundo informações da TWB, a embarcação já voltou a funcionar nesta tarde e, ao longo do feriadão, seis embarcações estão disponíveis para o público. Informado de que não havia mais passagens com hora marcada para o dia que desejava, o administrador de empresas Rodrigo Lemos resolveu antecipar sua viagem para Barra Grande. "Não queria pegar fila", disse.



Rampa do Mercado - Um total de onze embarcações realiza a travessia Salvador-Mar Grande até a próxima quarta-feira, 8, segundo informou a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), em nota oficial. De acordo com a empresa, o reforço do sistema, que normalmente opera com cinco lanchas, acontece devido ao grande movimento de pessoas, que se deslocam para a Ilha de Itaparica neste feriadão de 7 de setembro.

A Astramab informou, ainda, que as viagens que em dias normais são feitas de meia em meia hora, são realizadas de 15 em 15 minutos. A última travessia, partindo do Terminal Náutico do Comércio, em Salvador, para o Terminal Hidroviário de Vera Cruz, em Mar Grande, será às 19h. No sentido oposto, da Ilha de Itaparica para a capital, a última viagem será às 18h.

Estradas, aeroporto, rodoviária - Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o movimento de saída da cidade de Salvador pelas estradas estaduais está intenso no início desta noite. Os motoristas que vêm de Simões Filho vão encontrar congestionamento na rodovia CIA/ Aeroporto, desde a rotatória do CIA, na altura da Concessionária Anira Caminhões. Na rotatória do Aeroporto, perto de São Cristóvão, há retenção em todas as imediações. Quem pega a BA-099, com direção à Costa do Sauípe também encontra lentidão, assim como nas proximidades das vias de acesso a Jauá e Arembepe.

Nas estradas federais o fluxo de veículo é intenso desde a última quinta-feira, 2, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Há fluxo intenso na BR 324 em direção a Salvador e Feira de Santana. A PRF acredita que neste sábado, a partir das 6h, haja intensidade que deve se prolongar até às 14h.

No Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, a Infraero informou que, pela manhã, dos 32 voos disponíveis, 5 atrasaram e 1 foi cancelado.

Na Rodoviária, o movimento foi tranquilo pela manhã, mas desde às 14 horas houve um aumento no fluxo de passageiros, de acordo com o agente de fiscalização Abdul Ramide. Os destinos mais procurados são Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória Conquista, Juazeiro, Recôncavo e Litoral Norte.

*Com informações de Karina Costa, do A TARDE

