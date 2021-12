Saída da cidade por ferryboat flui com normalidade

A saída de Salvador pelo Sistema Ferryboat, no início da tarde desta quinta-feira, 19, está tranquila. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), no início da manhã chegou a ter fila para carros no terminal São Joaquim, mas passadas as primeiras horas o tráfego foi liberado na região, com embarque imediato.

A Internacional Marítima, empresa que administra o sistema, informou que a travessia Salvador/Itaparica, pelos terminais São Joaquim e Bom Despacho, conta com seis embarcações: Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro, Maria Bethânia e os duplos Juracy Magalhães Júnior e Agenor Gordilho.

Neste feriado, o fluxo ocorre com programação especial, que inclui saídas em sistema bate-volta durante todo o dia. Conforme a Internacional Marítima, a fila de pedestres flui com normalidade, bem como o movimento de veículos em São Joaquim.

Já em Bom Despacho, o fluxo de pedestres e veículos é menor e as passagens podem ser compradas com dinheiro ou cartões de crédito e débito.

