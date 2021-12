Saída da cidade para as ilhas movimenta terminais marítimos

Por conta do feriado da Proclamação da República, o movimento continua intenso na tarde desta sexta-feira, 15, no terminal náutico de Salvador, no bairro do Comércio.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), são treze embarcações saindo de 10 em 10 minutos.

Ainda de acordo com a entidade, a expectativa é que aproximadamente 15 mil pessoas passem pelo terminal até as 20h desta sexta. O horário, no entanto, pode ser estendido caso a demanda seja grande, informou a Astramab.

Já no terminal de São Joaquim, o movimento no sistema ferryboat está tranquilo, sem fila para carros e pedestres.

Cinco embarcações estão funcionando em operação de bate-volta durante todo o feriadão: Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro e os duplos Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior. As informações são da Internacional Marítima, empresa que administra o ferryboat.

Confusão

Pela manhã, longas filas atrasaram a saída dos soteropolitanos que optaram pelo sistema ferryboat, com destino à Ilha de Itaparica, e também pelas embarcações do terminal do Comércio (para a Ilha de Vera Cruz).

O tempo de espera no ferry para carros chegou a 3 horas. Um princípio de confusão também foi registrado na fila de embarque de passeiros. O tumulto foi controlado após intervenção dos seguranças do terminal.

No terminal náutico, que ainda registra longas filas de pedestres, o tempo de embarque chega a 40 minutos.

Mais cedo, viaturas da Polícia Militar foram chamadas para organizar a fila, já que houve um princípio de tumulto por conta de usuários que tentavam furar a fila.

