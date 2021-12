Saída da cidade movimenta ferry, rodoviária e lanchas

Às vésperas dos festejos de fim de ano, o movimento segue intenso nas principais saídas de Salvador, neste sábado, 21. No Terminal de São Joaquim, o fluxo de passageiros no sistema ferryboat é normal, sem filas de pedestres e de carro, durante o período da tarde, informou a Internacional Marítima, empresa responsável pela administração.

Pela manhã, a procura foi grande e o tempo de espera para embarcar de carro foi de 1h30. Devido a espera o fluxo de veículos no local impactou no trânsito da Calçada, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Apesar do movimento, quatro embarcações atendem a demanda, segundo a Internacional Marítima. Uma quinta está disponível para operar se o fluxo aumentar.

Lancha

A travessia Salvador-Mar Grande e Morro de São Paulo operam com oito embarcações no Terminal Náutico de Salvador. O sistema funciona desde às 5h, com saídas a cada 30 minutos. O último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.

De acordo com Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), apesar do tempo nublado com chuvas esparsas, as condições de navegação são normais na Baía de Todos-os-Santos, com ventos fracos e mar calmo.

Rodoviária

O movimento também é intenso desde a manhã deste sábado na rodoviária, onde 170 mil pessoas devem viajar até o dia 25 de dezembro, de acordo com estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA).

Para atender a demanda, foram criados cerca de 700 horários extras, além dos 540 normais. De acordo com a Transalvador o trânsito nas proximidades do terminal está fluindo normalmente na tarde deste sábado. Pela manhã a região ficou congestionada, informou o órgão.



Estradas

O fluxo de veículos também é intenso neste sábado nas estradas federais e estaduais. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não foi registrado nenhum acidente nas rodovias que cortam a Bahia.

Já nas estradas estaduais foram registrados dois acidentes graves na região de Macajuba e Mundo Novo, com um total de cinco mortos.

