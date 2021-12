Saída da cidade movimenta ferry e rodoviária em Salvador

O movimento de saída da cidade é intenso nesta sexta-feira, 20. Apesar das comemorações do Natal só acontecerem na terça-feira, 24, muitos usuários anteciparam a viagem e embarcam nos terminais rodoviário e marítimo de Salvador.

Para quem vai passar as festas de fim de ano nas ilhas, cinco ferries estão fazendo o esquema de bate-volta. O modelo segue até segunda, 23. Na terça, 24, o bate-volta será mantido enquanto tiver demanda. Na quarta, 25, a operação será normal.

A Internacional Marítima, empresa que administra o ferry, retoma o bate-volta de 26 a 31 de dezembro. O retorno para Salvador deve acontecer a partir da quarta, 1º de janeiro de 2014.

Rodoviária

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) estima que cerca de 170 mil passageiros deixem Salvador pela rodoviária até 25 de dezembro. Para atender a demanda, são oferecidos cerca de 700 horários extras, além dos 540 normais.

Os destinos mais procurados são as cidades do Recôncavo Baiano, como Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, além da região de Itararé, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro.

Trânsito

Por conta da demanda de passageiros no sistema ferryboat e na rodoviária, o tráfego de veículos nestas regiões também está intenso, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

adblock ativo