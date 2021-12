Saída da cidade é tranquila pelas rodovias; ferry é exceção

A saída da cidade para o feriadão está tranquila na noite desta sexta-feira, 30. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR-324 está com movimento normal. Já quem parte para o Litoral Norte encontra movimento mais intenso mas sem retenções, segundo a Concessionária Litoral Norte, empresa que administra a BA-099. A exceção é o Terminal Marítimo de São Joaquim.

No terminal, sete ferries operam durante todo o feriadão para atender a demanda. Mesmo assim a fila de espera para veículos é de 2h30 por volta das 22h, segundo a Internacional Marítima, empresa reponsável pela travessia Salvador - Ilha de Itaparica.

São esperados 107 mil passageiros e mais de 20 mil veículos. As embarcações irão trabalhar durante 24 horas desta sexta para o sábado, 31, e da segunda-feira, 2, para a terça-feira, 3.

Pela rodoviária, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), estima que mais de 50 mil baianos partirão rumo aos mais diversos destinos.

O terminal Rodoviário irá operar com 250 horários extras, além dos 540 usuais. Os destinos mais procurados para passar esses dias de folga são as cidades do extremo sul, tais como: Porto Seguro, Itararé, lhéus, Itabuna e outras cidades como: Juazeiro, Vitória da Conquista, Barreiras, Chapada Diamantina e todo o Recôncavo Baiano.

