Saída da cidade é tranquila neste sábado

O movimento de saída da cidade através das estradas federais, estaduais e da travessia marítima é tranquilo na manhã deste sábado, 6. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a expectativa é que cerca de 55 mil pessoas deixem a cidade através da Estação Rodoviária de Salvador, no período de 5 a 7 de outubro, dia das eleições municipais.

Quem optou em seguir para a ilha através da travessia marítima também não encontrou problemas, já que durante a manhã o ferry não apresentou longas filas. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), responsável pelas lanchas que fazem a travessia, o fluxo deve aumentor a partir das 12 horas.

Rodoviária - No Terminal Rodoviário de Salvador, a movimentação também é tranquila nesta tarde. Segundo a Agerba, para atender as cerca de 55 mil pessoas que devem deixar a cidade com destino a municípios do interior do estado, as empresas vão disponibilizar 200 horários extras, além dos 540 horários regulares cumpridos diariamente.

Os destinos mais procurados são Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Barreiras e Senhor do Bonfim, além de todo o Recôncavo Baiano. O órgão recomenda que os os passageiros cheguem para o embarque cerca de 20 minutos antes do horário marcado para viagem para evitar transtornos. Até às 15h deste sábado, já foram disponibilidados 160 horários extras.

Estradas - De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 9h o movimento era tranquilo nas estadas que cortam a Bahia. Nenhum acidente foi registrado nessa manhã e o fluxo de veículos seguem intenso, mas sem nenhum ponto de retenção. Nas estradas estaduais, o movimento também é tranquilo nesta tarde e não apresenta engarrafamentos ou pontos de lentidão.

Travessia - A expectativa da Astramab e da Agerba é que a travessia Salvador- Mar Grande aumente no domingo, 7, dia da votação. Para atender a demanda, segundo a Agerba, três embarcações vão operar no domingo. A primeira vai sair às 5h, mas os guichês para a compra de passagens vão começar a funcionar às 4h30, nos dois terminais. O último horário será às 23h30, também nos dois sentidos.

adblock ativo