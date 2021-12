Saída da cidade é intensa, mas sem retenções nesta quinta

Quem deixou para viajar no começo da noite desta quinta-feira, 24, para aproveitar o Feriado da Semana Santa, não encontra problemas em nenhuma das saídas da cidade. Tanto no Ferryboat, como na BR-324 e na BA-099 (Litoral Norte) o movimento é intenso, mas sem rentenções ou filas de espera.

A Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema Ferryboat, informa que por volta das 18h30, os pedestres embarcavam imediatamente e os carros tinham uma espera apenas de 30 minutos, com fila apenas após as cabines de cobrança.

O sistema opera com 7 embarcações nesse momento que saem a cada 30 minutos. O ferry vai funcionar 24h desta quinta para sexta-feira, 25, no sentido Salvador-Ilha.

Rodovias

Quem optou pela BR-324 enfrenta trânsito intenso em toda a rodovia informa a Concessionária Via Bahia, responsável pela administração da via. Ainda de acordo com a Via Bahia, engarrafamento apenas nas praças de pedágio.

Situação similar a quem foi pela BA-099. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), mais de 24 mil veículos já passaram pela praça de pedágio nesta quinta. Apesar do grande volume há retenção apenas na área de cobrança.

Rodoviária



A rodoviária de Salvador vai oferecer cerca de 500 horários extras, além dos 504 diários, durante o feriado da Semana Santa, entre esta quinta e o domingo, 27. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que 95 mil pessoas passarão pelo terminal.

Os destinos mais procurados são as cidades do Recôncavo e as litorâneas, como as situadas ao longo da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde), além de Itacaré, Ilhéus, Lençóis, Vitória da Conquista e Juazeiro.

