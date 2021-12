Saída da cidade de ferry atrapalha trânsito

O movimento de saída da cidade pelo ferry deixa o trânsito intenso nesta quinta-feira, 6, na região do Terminal de São Joaquim, no Comércio. A fila de carros chega na Boa Viagem.



De acordo com a TWB, empresa que administra o ferry, o movimento aumentou a partir das 3 horas desta madrugada e deve continuar até o início da tarde de sábado, 8. Apesar do fluxo, pedestres embarcam de imediato.

Para evitar fila, o usuário pode adquirir os bilhetes com hora marcada. De acordo com a TWB, há diversos horários disponíveis para pedestres. Já para motoristas, as opções são para retornar para Salvador no sábado.

Nesta manhã, cinco embarcações fazem a travessia. Por conta da demanda, está suspenso o transporte de caminhões e ônibus até esta sexta, 7.

A previsão é que cerca de 90 mil pessoas e 16 mil veículos utilizem o sistema durante o feriadão da Independência do Brasil. Os principais destinos são o interior do Estado, como Valença, Morro de São Paulo, Boipeba, Ilhéus, Porto Seguro e Itacaré.

Ônibus - Na Rodoviária, o fluxo também é intenso nesta manhã, mas não afeta o trânsito nas imediações da estação, de acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

A estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba) é que cerca de 45 mil pessoas deixem a cidade de ônibus. Para isso, foram abertos cerca de 240 horários extras, além dos 540 normais.

