Saída da cidade apresenta fluxo intenso no feriado de Corpus Christi

Para quem vai viajar para curtir o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 20, e o feriado de São João, enfrenta longas filas no Ferryboat, fluxo intenso nas estradas e demora no embarque no Terminal Rodoviário de Salvador.

Ferryboat

Os motoristas esperam até 3h na fila para embarcar no ferryboat na manhã desta quinta-feira, 20, feriado de Corpus Christi, no Terminal de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema, estão em operações os ferries Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Pinheiro, Ana Nery, Maria Bethânia e o Zumbi dos Palmares, com saídas de meia em meia hora.

O fluxo é tranquilo para veículos no terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e para pedestre em ambos os terminais.

Rodoviária

Nesta quinta-feira, 20, o fluxo é intenso na Rodoviária de Salvador. Os passageiros esperam cerca de 3h para embarcar.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), um esquema especial foi montado para o feriado desta quinta-feira e o São João serão disponibilizados 1800 horários extras, além dos 540 horários regulares ofertados diariamente.

Nesta manhã, uma operação da Polícia Militar fez vistorias de bagagens com cães farejadores para impedir a entrada e saída de entorpecentes no Terminal Rodoviário.

Estrada

O fluxo de veículos na BR-324 é intenso no sentido interior, saindo de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 20. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o volume 70% superior em relação aos dias normais.

Nas redes sociais algumas pessoas reclamam do tempo de deslocamento para o interior do estado. Um dos internautas afirmou ter saído de Salvador ás 5h30 desta quinta e chegado ao seu destino, Feira de Santana, por volta das 09h40.

O fluxo é tranquilo no sentido Salvador.

adblock ativo