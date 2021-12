Saída da cidade apresenta fluxo intenso nesta quarta em Salvador

Com os feriados de Corpus Christi e São João se aproximando, os movimentos na rodoviária, ferryboat e estradas para saída de Salvador se intensificaram nesta quarta-feira, 19.

Ferryboat

Os motoristas esperam até 2h na fila para embarcarem no ferryboat na manhã desta quarta, no terminal de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, administradora do sistema, estão em operações os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Anna Nery e Pinheiro, com saídas nos horários regulares (de hora em hora) e extras.

O fluxo é tranquilo para veículos no terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e para pedestre em ambos os terminais.

Estradas

A expectativa é que cerca de 500 mil veículos trafeguem pela BA-093, na Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas, que liga Salvador a Região Metropolitana, Litoral Norte ou no próprio interior do estado.

Concessionária Bahia Norte, administradora da rodovia, uma operação especial foi montada no local, com intensificação da inspeção dos trechos operados pela concessionária, o reforço no emprego dos recursos de atendimento médico e mecânico, além de maior presença das equipes operacionais da Bahia Norte para um atendimento mais rápido em caso de emergências.

Rodoviária

Na Rodoviária de Salvador, serão disponibilizados 1800 horários extras, além dos 540 horários regulares ofertados diariamente.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), durante a operação especial, até o dia 24 de junho, estima-se que aproximadamente 180 mil passageiros passem pelo terminal, com expectativa de maior fluxo nesta quarta, 19.

Para garantir um embarque tranquilo, a Agerba recomenda o passageiro ficar atendo as regras para despachar bagagens. Cada pessoa tem direito a transportar uma mala de mão, levada no interior do ônibus, pesando até 5 kg.

Já as bagagens maiores, transportadas no bagageiro, podem ter até 20 kg. Nesta época do ano é importante ressaltar que fica proibido o transporte de substâncias inflamáveis de qualquer espécie e isso inclui os fogos de artifício.

A recomendação é que o passageiro deixe para comprar os fogos apenas na cidade onde irá festejar o São João.

