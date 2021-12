Saída da cidade acontece sem problemas nesta tarde

Quem deixou para sair de Salvador na tarde desta, sexta-feira, 18, não enfrenta grandes problemas na BR-324, na Rodoviária e nem no Ferryboat. De acordo com a Transalvador o trânsito na região da estação rodoviária é tranquilo, sem congestionamento, já no ferry melhorou, apenas uma pequena contenção devido ao movimento na região.

Na BR-324 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o fluxo de veículos é intenso, mas não há engarrafamentos, apenas nos pedágios o motorista encontra pequenas filas.

A assessoria de Internacional Marítima, operadora do ferryboat, informou que o sistema opera com seis embarcações. A fila de carros está na área de embarque e os pedestres encontram fila apenas na compra do bilhete.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), cerca de 110 mil pessoas são esperado para embarcar na Estação Rodoviária para passar a Semana Santa em cidades do interior. Para atender a demanda foram colocados 300 horários extras, além dos 540 horários diários cumpridos pelas empresas.

adblock ativo