Saiba quais praias estão impróprias para banho neste final de semana

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou nesta sexta-feira, 24, a lista de praias impróprias para este final de semana. A análise é feita pela Rede Amostral de Monitoramento da balneabilidade no estado, que atualmente é composta por 133 pontos distribuídos na costa baiana.

As amostras de água para análises são coletadas a cada semana, sempre no período matutino em locais com maior concentração. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), uma praia pode ser considerada imprópria caso mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentar um resultado acima de 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou se na última coleta resultar um número superior a 2.500 coliformes termotolerantes ou 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

Chuvas

Em períodos chuvosos, esses ambientes podem ser contaminados devido ao arraste de diversos resíduos, carregados das ruas através das galerias pluviais, o que pode causar doenças.

O Inema aconselha, em dias de sol, que o banho de mar não ocorra próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

