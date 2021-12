Saiba quais as praias impróprias para banho durante o feriado natalino

Quatro praias da Baía de Todos-os-Santos estão impróprias para banho durante o final de semana do feriado de Natal. Segundo divulgou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), as praias de Mutá, em frente a ponte de Mutá; Cações, próximo a Escola Ruy Barbosa; Aratuba, acesso pela rua principal do povoado e Mar Grande; em frente à praça principal; não são indicadas para banho durante o feriado.

O Inema faz recolhimento e analisa material de várias praias, e com base em exames bacteriológicos divulga as praias improprias para banhistas. Além disso, em períodos chuvosos não são indicados os banhos no mar, alerta o órgão. Nesses períodos, resíduos e lixos das ruas são levados para o mar, o que pode causar doenças.

O órgão alerta também que banhos em dias de sol devem ser evitados em locais com saídas de esgotos, rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

adblock ativo