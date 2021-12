Saiba onde realizar enterros gratuitos em Salvador

Enquanto não é possível enterrar adultos no Cemitério Quintas dos Lázaros, já que o serviço está suspenso até 27 de junho, a população pode recorrer a um dos dez cemitérios municipais de Salvador (confira abaixo a relação). Para isso, basta procurar um dos cemitérios e agendar um horário para o enterro. Em seguida, a família vai a um cartório e retira uma guia de sepultamento, que deve ser entregue na unidade cemiterial.

O sepultamento de adulto custa R$ 14,26 e de criança R$ 7,12. Quem não tem condição de arcar com esse custo deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp) por meio do telefone (71) 3172-8610. O órgão isenta o pagamento após assinatura do termo de pobreza.

Em caso de cremação, a população pode entrar em contato com o telefone (71) 3172-8665 para verificar informações sobre o serviço gratuito.

Quintas dos Lázaros - O sepultamento de adultos em cova no chão (cova rasa) foi suspenso no Cemitério Quintas dos Lázaros, na Baixa de Quintas, por falta de espaço físico. Os enterros de crianças até três anos e indigentes são realizados normalmente.

Todos os anos os sepultamentos são suspensos enquanto novos espaços são abertos. O cemitério foi criado em 1785 e, desde então, a área de 52.500 m² não foi ampliada.

O Quintas dos Lázaros reúne cinco cemitérios de irmandades. A Sesab é responsável por administrar as covas rasas.

adblock ativo