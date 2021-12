Saiba onde encontrar supermercados 24 horas em Salvador

Enfrentar fila nos supermercados faz parte da rotina de muitos baianos, mas para aqueles interessados em fazer suas compras domésticas na madrugada ou em horários com menor fluxo de pessoas há, em Salvador, cinco supermercados com atendimento 24 horas disponíveis para a população.

Na capital, duas empresas disponibilizam algumas de suas unidades para o atendimento 24 horas. O Bompreço e Hiper Bompreço, do Grupo WallMart, tem quatro lojas disponíveis: a do Chame-Chame, Vasco da Gama, Pituba e Armação. Já o Extra, que faz parte do Grupo Pão de Açúcar, tem uma unidade 24 horas na Avenida Luís Viana Filho, na Paralela.

A rede Atakadão Atakarejo também tinha, há dois anos, um dos seus estabelecimentos (o supermercado de Lauro de Freitas, que se situa na Avenida Santos Dummont) com atendimento 24 horas. No entanto, a unidade teve o horário alterado, atendendo de segunda a sábado, das 6 à 0h, e domingo, das 6 às 22h.

Preferência - Algumas pessoas, como a estudante Samyra Cotrim, 23, optam pelo horário noturno devido ao menor fluxo no estabelecimento. Ela frequenta o Bompreço 24 horas do bairro da Pituba, em horários diversificados. “Sempre que posso, vou durante à noite porque tenho mais tranquilidade para fazer as minhas compras. As filas nos caixas estão sempre menores e, por causa disso, torna mais rápida a atividade”, comenta.

Entretanto, apesar de cômodo para muitos clientes, manter uma loja aberta durante a madrugada exige uma série de cuidados, inclusive, com questões trabalhistas. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia (Sindilojas-BA), Paulo Motta, esclarece que, para que a loja tenha o turno noturno de trabalho, é necessário o pagamento adicional pelo horário, de acordo com o salário do trabalhador.

Lei - O rendimento é estipulado a partir de convenções coletivas de trabalho, realizados entre o sindicato e empresa. “Normalmente, o adicional varia entre 20% a 50% a mais do valor das horas trabalhadas", informa Motta. A abertura de supermercados e lojas nos dias de semana e feriados foi regularizada apenas em 2000, após decretada Lei Federal n° 10.101. Antes, era permitida a abertura todos os dias da semana apenas dos setores essenciais, a exemplo de hospitais.

