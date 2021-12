Saiba onde é possível fazer mamografias grátis em Salvador

A Campanha Outubro Rosa disponibiliza, por meio da Secretaria da Saúde (Sesab), três unidades móveis para realização gratuita de mamografias em parceria com o Grupo Delfin. Até o dia 26 de outubro, os veículos equipados devem percorrer diversos pontos da capital baiana para atender um número de comunidades ainda maior.

A previsão é de que o Programa de Rastreamento do Câncer de Mama ajude a realizar cerca de 14 mil exames em mulheres com faixa etária entre 40 e 69 anos durante esse período em Salvador.

Para a realização do exame, é necessária a apresentação da cópia do RG, cartão do SUS e telefone para contato. O horário de atendimento será das 8h às 18h. (Confira abaixo os locais fixos de atendimento).

Cronograma

A programação de atendimento do "Outubro Rosa": até 25 de outubro no Lar Harmonia, no Bairro da Paz; até 14 de outubro no Hospital São Rafael e na Mansão do Caminho; até 25 de outubro no Campus da Uneb e no Campus da UFBa, neste último com atendimento exclusivo à comunidade da UFBa.

Além dos postos fixos, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) colocou três unidades móveis para realizar as mamografias gratuitamente durante todo o mês.

Unidades Móveis

Conselho de Defesa dos Direitos Humanos (Largo da Lapinha - Liberdade): de 16 a 19/10 das 8h às 17h

Universidade do Estado da Bahia (Uneb - Cabula): de 16 a 25/10 das 8h às 17h

Parque da Cidade (Itaigara): 26/10 das 8h às 17h

Naspec - Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (R. Padre Luiz Figueira, 50 - Engenho Velho de Brotas): 28 e 29/10 das 8h às 17h

Viva Maria (R. Itapema, 34 - Itapuã): 30 e 31/10 das 8h às 17h

