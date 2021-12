Saiba onde assistir aos jogos da Copa com diversão

Hoje no Fan Fest, na Barra, tem apresentação dos grupos Bereguedê, Folia Mamulengo, Ilê Aiyê, Alex Costa/ Coreto Elétrico, Tonho Matéria e Vitrola Baiana. A capital baiana terá eventos e shows, ainda, em outros bairros. A transmissão dos jogos em Plataforma será na praça São Braz. No Imbuí, será na praça Nova, entre a Av. Jorge Amado e a rua das Araras. Haverá dois shows, com entrada franca, em cada bairro, ambos de forró, que acontecerão antes e depois de Brasil x Chile. Baianos e turistas poderão curtir e torcer nos diversos bares e restaurantes de Salvador. Confira as programações:



Transmissão dos jogos do Brasil



Com o Olodum

Largo do Pelourinho (Centro Histórico), hoje, a partir de 12h. Entrada gratuita



Feijoada

Municipal Lounge Bar (Pituba). Hoje, a partir das 12h. Entrada: R$ 20



Com Alavontê

Caminho de Casa (Itaigara). Hoje, a partir de 12h. Entrada: R$ 80 (feminino) e R$ 100 (masculino)



Red River Café

Largo da Mariquita, Rio Vermelho. Hoje, a partir das 12h. Entrada gratuita, com couvert musical após o jogo



Transmissão de Brasil x Chile (hoje)



Restaurante Boteco do Caranguejo

Pituba, Itaigara, Patamares, Barra e Vilas do Atlântico. A partir das 10h. Entrada: R$ 10 (couvert musical)



Armazém Vilas

A partir das 11h. Entrada: R$ 20 (valor unitário)



Transmissão de todos os jogos



Cinemas

UCI Cinemas (Iguatemi, Barra e Paralela). Dias de jogos. Entrada: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)



Acqua Café

Ladeira da Barra, Bahia Marina e Itaigara. Entrada gratuita

