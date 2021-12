Saiba onde adquirir seu Salvador Card Avulso

Após as mudanças no sistema de transporte coletivo em Salvador, com a reestruturação de 16 linhas de ônibus que deixaram de ser ponto a ponto, os soteropolitanos passaram a usufruir de um novo benefício na hora de pagar a passagem.



O Bilhete Único possibilita à população pagar apenas uma passagem, mesmo utilizando dois ônibus para chegar aos seu destino. Para utilizar o novo sistema, é necessário possuir o Salvador Card Avulso, que pode ser adquirido nos postos do Comércio, Lapa ou Iguatemi, além de 105 novos pontos.



O cartão custa R$ 5,60, equivalente a duas passagens, e não é necessário realizar nenhum tipo de cadastro. Para utilizar o serviço, basta comprar o cartão e recarregá-lo com o valor que desejar.



O Bilhete Único deve ser utilizado por passagens que utilizam dois ônibus no período de duas horas. O objetivo é diminuir o tempo de viagem da população apra chegar ao destino.

