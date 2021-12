Saiba o que muda na orla por causa da Parada Disney no domingo

Um total de 800 seguranças particulares e policiais militares vão garantir a segurança da Parada Disney, que acontece neste domingo, 2, em Salvador, num trajeto de 2,3 km entre o Jardim de Alah e o Aeroclube, a partir de 10h30. O desfile conta com a participação das principais personagens do estúdio em seis carros alegóricos e mais sete veículos com efeitos especiais que levam Mickey, Minie, Pato Donald, Margarida, A Pequena Sereia, Ursinho Pooh, Toy Story, Princesas, Fadas, Lilo & Stitch, Peter Pan, Piratas do Caribe, Manny Mãos à Obra e Mogli - O Menino Lobo. O evento é gratuito e já passou por Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Brasília.



Para receber o público, que poderá se acomodar no espaço da rua, serão disponibilizados 400 banheiros químicos, além de cinco ilhas de atendimento com postos médicos, que ficarão espalhados no percurso da Parada. Portadores de necessidades especiais contam com uma área reservada de 40 m² em frente ao Shopping Aeroclube. O acesso ao local será feito por rampas e corredores com grades exclusivas para facilitar a locomoção.

Trânsito - Por conta da Parada Disney, o tráfego será interditado na Orla no sentido Pituba / Aeroclube a partir de 2h da madrugada de domingo, 2, até 14h do mesmo dia. A proibição do tráfego é válida a partir do restaurante Caranguejo de Sergipe até a Avenida Magalhães Neto.

Para acessar o Jardim Armação e Centro de Convenções, os motoristas têm como opção pegar a rua do G Barbosa e seguir pelo Stiep. Quem for para o Imbuí, deve usar a Avenida Paralela. Já o morador da Boca do Rio deve acessar o bairro pelo Imbuí. A partir de 5h da manhã de domingo, o trânsito na Orla, sentido Pituba, será desviado para a Avenida Jorge Amado.

Ônibus - A Transalvador recomenda o uso de transporte público, já que não serão disponibilizados bolsões de estacionamento. Haverá pontos de ônibus no início e final da Avenida Magalhães Neto e no Centro de Convenções.

Também haverá alterações nas linhas de ônibus, como no caso dos 150 veículos que circulam na Pituba e que, no dia do evento, seguirão até o retorno do Colégio Integral. Os ônibus que passam em frente ao Aeroclube serão desviados pela Avenida Magalhães Neto, Avenida Paralela e Avenida Jorge Amado.

Os veículos que trafegam pela Boca do Rio serão desviados pelo acesso ao Centro de Convenções. Já as linhas do Costa Azul farão o retorno na região do restaurante Grande Sertão.

