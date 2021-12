Saiba mais sobre Nelson Rufino

Nelson Rufino: Nascido em Salvador, o compositor e cantor passou a juventude no Rio de Janeiro respirando a atmosfera do samba. Começou a carreira compondo para a Escola de Samba Filhos do Tororó e o Bloco Apaches do Tororó. É autor de vários sucessos, gravados por muitos sambistas e cantores, entre eles Roberto Ribeiro, Alcione, Jorge Aragão, Elza Soares e Zeca Pagodinho, que interpretou Verdade, em 1996 e Cadê meu amor, em 2005, considerados hits do samba.



adblock ativo