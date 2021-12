Saiba detalhes do projeto náutico do Lobato

Quando a desinstalação da fábrica for concluída, segundo o advogado Válter Sampaio, um dos diretores da Todos os Santos Empreendimentos Imobiliários Ltda, será iniciada a fase de solicitação de licenças. "Tem regularização de área de marinha. Depois, precisa pedir autorização para o uso de espelho d'água. Em seguida, precisa de todas as licenças ambientais. Aqui, pelo menos na prefeitura, a gente tem o apoio. Tem licença urbanística, habite-se, de corpo de bombeiro", destacou o advogado.



Após a obtenção das licenças, será realizada a primeira etapa do empreendimento que consiste na utilização de galpões para criar 178 vagas secas para as embarcações, além da construção de píeres e algumas vagas molhadas - o quantitativo delas não foi definido.



Para uma segunda etapa, está prevista construção de novas vagas secas, totalizando 500 unidades e cerca de 50 vagas molhadas. Nesta fase, serão demolidos galpões velhos e construídos hangares de três andares para empilhar os barcos. Por fim, será construído um empreendimento imobiliário residencial e comercial.



Sampaio acredita que em março de 2017 já estará funcionando a parte inicial do complexo. No entanto, Válter acha que, nesse período, as obras ainda estarão no início. "Estamos empenhados para começar em fevereiro ou março do ano que vem. Eu penso em começar a construir. A gente tem uma parte técnica que está cuidando isso, fazendo o projeto", ressaltou o advogado.



Está ainda prevista a construção de uma Escola do Mar, voltada para formação de mão de obra no segmento náutico, e uma vila, batizada de Vila de Todos e cujo objetivo, segundo os empresários, é integrar o equipamento com a comunidade.



Impacto ambiental



Coordenador do Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá), Renato Cunha disse que não é possível avaliar sem conhecer o projeto, mas que é importante que seja realizado um estudo de impacto ambiental na região. "Fica difícil mensurar porque não conheço o projeto, mas tem que ter um estudo de impacto e tornar o projeto mais público. Só esse projeto é que pode nos dar uma ideia do que pode ocorrer como consequência da implantação na região", ressaltou.



A intenção, ainda segundo empresários, é de atrair não apenas pessoas do Nordeste brasileiro, mas também de outras cidades do país e do mundo. Para o presidente da Associação Brasileira de Viagens na Bahia (Abav), Jorge Pinto, "qualquer tipo de negócio ou produto é muito importante para a situação atual de Salvador, para fomentar a vinda de turistas".



O secretário municipal de Turismo e Cultura (Secult), Érico Mendonça, também presente ao evento, afirmou que o a indústria náutica será tema de um festival que será realizado na capital baiana em novembro. O evento contará com a participação do velejador e empresário Lars Grael.

