Saiba como encontrar a escola ideal para seu filho

Encontrar uma nova escola para os filhos nunca é uma tarefa fácil. São muitos os métodos e filosofias e a procura por uma instituição que se assemelhe às expectativas da família pode levar tempo.



Foram quase seis meses de buscas, visitas e decepções até que a psicóloga Tarsila Leão e seu marido, Ivan, conseguissem encontrar a escola ideal para Pietra, de 2 anos.

Segundo ela, foi muito difícil encontrar uma instituição que compartilhasse os valores e metodologias que o casal acredita que sejam importantes para a criação e formação da filha.



Busca



Tarsila chegou a visitar três vezes a mesma escola para ter certeza da escolha que faria.



"Procurei bastante até encontrar a que combinasse mais com minha filosofia e valores. Algumas eram muito fechadas [em relação à metodologia], ou tinham muitas crianças numa mesma turma", explicou.



Por fim, a instituição eleita foi aquela cuja filosofia abraça os mesmos princípios que o casal acredita.



"Algumas escolas, quando viam que Pietra ainda mamava, questionavam. São os meus valores. Se a escola vai contra os meus valores, é inviável", pontuou a psicóloga, que trabalha como doula (profissional que acompanha as mulheres da gravidez ao pós-parto).



De acordo com a psicopedagoga Gleide Guimarães, além de buscar uma instituição que sigam a mesma filosofia da família, é importante ainda que os pais observem se a escola tem o perfil certo para acolher as necessidades de seus filhos.



"Os pais devem observar o sistema de ensino que a escola adota e ver se é compatível com a criança. Tem crianças que têm dificuldade em aprender num sistema mais rígido, enquanto outras precisam de algo mais puxado", explicou.



Justamente por isso Gleide defende que a família pergunte à escola se os alunos contam com o acompanhamento de um psicopedagogo.



"É importante haver alguém que possa ver a singularidade do aprendizado das crianças. Cada um aprende de um jeito", afirmou.



Preços



Para muitos baianos, está cada vez mais difícil fazer com que o preço das mensalidades escolares caiba no orçamento doméstico. Uma pesquisa feita por A TARDE em setembro mostrou que o reajuste esperado para 2014 chega a 12%.



O índice é mais que o dobro da inflação acumulada dos últimos 12 meses, de 5,84%, calculada pelo IPCA/IBGE.



Quem sentiu o peso no bolso foram a revendedora de jóias Tereza Cristina Coutinho, mãe de Yago, 10, e Ícaro, 7, e a representante comercial Carolina Gomes, mãe de Luís Arthur, 10.



Como a escola em que os meninos estudavam não contempla mais o 6º ano do ensino fundamental, série na qual Luís Arthur e Yago estudarão em 2014, elas decidiram se juntar para procurar por uma nova instituição.



"O que a gente queria era um ensino bom e que, ao mesmo tempo, a parte financeira não ficasse tão puxada, porque também tem curso de inglês, atividade física, transporte. O custo hoje para manter um filho é de no mínimo R$ 2 mil por mês", explicou Carolina.



No fim, elas optaram por um colégio cujo custo mensal, com os adicionais de inglês e futebol, gira em torno de mil reais.



"Ainda é um valor alto para classe média. As escolas estão caríssimas", reclamou Tereza.

Colaborou Paula Janay

