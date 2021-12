Saiba como acertar na decoração da árvore de Natal

"Será que posso utilizar os mesmos enfeites do ano passado? Mas e se eles não combinarem com a decoração da casa? Devo trocar a árvore de lugar para dar um aspecto inovador?". Os questionamentos são da dona de casa Luzia Santana, 48, que, assim como em outros natais, está cheia de dúvidas quanto à decoração da árvore para receber as visitas para a ceia desse ano em sua casa. Assim como ela, muitas pessoas têm dificuldades na hora de enfeitar o pinheiro natalino. Pensando nisso, o Portal A TARDE conversou com especialistas para saber como não errar na hora da decoração. Para quem está apertado financeiramente, por exemplo, o truque é abusar da criatividade.

O primeiro passo, conforme a arquiteta e designer de interiores Juliana Basan, é escolher onde colocar a árvore. Tradicionalmente, ela é utilizada na sala, como forma de recepcionar as visitas. Mas isso não impede que as pessoas possam optar por colocá-la em outras partes da casa, não havendo, portanto, restrições de ambiente. O único cuidado que se deve ter é com o espaço, pois o pinheiro não pode bloquear portas e janelas, bem como atrapalhar a circulação das pessoas pela casa.

"Você não pode colocar uma árvore grande demais em um espaço pequeno porque pode atrapalhar sua rotina. Por isso é importante pegar uma fita métrica e fazer um estudo de dimensões do espaço disponível. Trace o ambiente, levando em consideração, também, a dimensão dos móveis. A árvore e a decoração devem se adequar a esse espaço", explica Juliana.

Aqueles que dispõem de um maior espaço em casa podem trocar a localização da árvore, a cada ano, como forma de inovar. Já quem mora em um apartamento pequeno, ao invés de mudar a localização do pinheiro, pode optar por modificar a tonalidade dos enfeites, por exemplo. Além do mais, segundo a especialista, a árvore não precisa, necessariamente, combinar com o restante da decoração da casa. Mas, para não ficar desconexo, é bom que os enfeites, ou os elementos agregados ao pinheiro, sejam próximos aos elementos já presentes no ambiente.

Decoração - Após escolher o lugar ideal para a árvore, é hora de colocar a mão na massa e começar a decorar. O ideal é iniciar colocando a iluminação e depois os enfeites maiores. É importante não deixar espaços vazios na árvore; do contrário, a decoração pode ficar comprometida e com um aspecto visual negativo. As lacunas não preenchidas podem ser disfarçadas com fitas decorativas, plumas, bolas e com enfeites menores. "É importante perceber vazios e uniformizar a colocação das luzes, evitando que um lado fique com mais lâmpadas que o outro", explica Juliana.

É preciso começar a colocar a iluminação pela base da árvore, pois é o local maior e onde mais se deve distribuir as luzes, explica a especialista. Quem opta por decorar um pinheiro natural deve escolher lâmpadas mais frias, para evitar o calor excessivo e a morte da planta. Também é interessante cobrir os "pés" da arvore artificial. Para isso, podem ser utilizados tecidos ou presentes, o que dá um aspecto de uma boa organização. Caso seja uma árvore pequena, o ideal é colocar em cima de um banco, para dar o aspecto de um tamanho maior e chamar mais a atenção. No topo da árvore, é ideal colocar um objeto que possa destacar, como uma estrela grande ou um anjo, por exemplo. "É importante está atento aos detalhes, pois a falta de cuidado e organização podem resultar numa decoração simplória e pode ficar feia", ressalta.

Aqueles que querem personalizar a árvore de natal devem escolher um tema e abusar da criatividade. Os que tiverem um estilo country, por exemplo, podem utilizar na decoração chapeuzinhos e/ou vaquinhas de brinquedo. Os regionalistas podem escolher figuras decorativas típicas do seu lugar de origem e pendurar no pinheiro. Já os mais modernos podem optar por uma árvore artificial branca e utilizar bolas de neon e mangueiras luminosas led. "Também pode utilizar fuxicos ou carreteis, entre outros. O importante, antes de começar a decorar, é pensar no que se adequa ao seu estilo".

Criatividade - Para os que estão apertados financeiramente, mas que não abrem mão de decorar a árvore para o natal, a dica é optar pela compra de objetos mais baratos e pelo reaproveitamento de adornos utilizados em outros natais, por exemplo. "É importante fazer uma lista do que você já tem e reaproveitar, evitando, assim, comprar objetos à toa". Nesse caso, conforme a especialista, vale abusar da criatividade. "Você pode pegar algumas bolas decorativas, passar um spray e mudar a cor. A inovação começa pelos detalhes dos pequenos objetos", pontua.

Outra dica é não utilizar todos os enfeites comprados, optando por apenas um tom de bolas ou fitas. "Uma decoração fundamentada de cor azul, por exemplo, vai ficar legal e todo mundo vai notar. A pessoa também pode comprar biscoitos, empacotar em caixinhas e pendurar no pinheiro, o que, de certa forma, é um convite às visitas. Também vale pendurar cartões com mensagens natalinas. Basta ter criatividade", ressalta.

Dando um passeio pela internet, é possível encontrar vários site e blogs que oferecem dicas de como decorar de forma simples e econômica a árvore de natal. No canal do Guia Infantil, no YouTube, por exemplo, os internautas podem aprender, passo a passo, a fazer enfeites utilizando palitos de picolé e botões, com a ajuda das crianças. Se preferir, no site Maternarum, o leitor também pode aprender a confeccionar arranjos usando caixa de cereal e até bonecos feitos com prendedores de roupa. E que tal uma árvore feita de jornal e uma guirlanda de balões? As dicas estão no blog Feliz? Feliz! Feliz. Sugestões de decoração natalina em geral também podem ser encontradas do site Eu Decoro.

