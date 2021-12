Sagaz Festival reúne música e gastronomia no Rio Vermelho

O Sagaz Festival, no Rio Vermelho, leva ao Sagaz Assador, na próxima quarta-feira, 6, das 19h ás 23h o som da Skanibais Ska Orquestra combinado com o sabor da alta gastronomia Basca. Além do show, que reúne músicos instrumentistas de primeira qualidade na formação da primeira banda de Ska da Bahia, a noite contará com Buffet Livre de Tapas Espanholas.

No buffet, quem estiver no local desfrutará de delícias como “Montaditos” de Costela de porco com BBQ Goiabada, de Filé Croc e de Solomillo al Mojopicón (Alcatra suína), além de Tortilla, Croquetas de Carne, Caldinho de Mocotó, Torta de Ragú de Carne com Cogumelos, Caponata e pães da Belo Rústico. Os convidados ainda poderão brindar com drinks especiais elaborados por Rodolfo Bob, ganhador da Melhor Carta de Drinks do Brasil, no Bar Axado, em São Paulo.

adblock ativo