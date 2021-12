Saeb leiloa 176 carros do estado avaliados em mais de R$ 750 mil

A Secretaria de Administração (Saeb) irá leiloar na próxima sexta-feira, 25, 243 lotes de bens públicos que não estavam em uso ou que pertenciam a órgão extintos. Dentre os itens disponíveis, 176 veículos do estado avaliados em R$ 754,5 mil.

O órgão vai disponibilizar também móveis, máquinas, materiais de informática e hospitalar, eletrônicos e sucatas. Estes têm valor estimado em quase R$ 1 milhão.

Os lotes disponíveis podem ser visitados entre os dias 21 e 24, das 9h às 12h, ou das 13h às 17h. Os itens estão distribuídos em 20 locais: Salvador, Brumado, Caetité, Paulo Afonso, Euclides da Cunha, Serrinha, Conceição do Coité, Guanambi, Itaberaba, Alagoinhas, Camaçari, Mata de São João, Simões Filho, além de Brasília. Os endereços estão disponíveis no edital.

Modelo do leilão

A modalidade do leilão será de maior lance; ou seja, o lote é arrematado por aquele que apresentar a maior oferta. O vencedor deverá efetuar o pagamento de 20% do valor dos bens arrematados. Os outros 80% restantes deverão ser quitados no prazo máximo de dois dias úteis, além dos 5% (sobre o valor da arrematação) que deverá ser pago de comissão ao leiloeiro.

O evento será realizado no auditório do Hotel Sheraton da Bahia, na avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, em Salvador. Pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão. Estes precisam se credenciar para dar lances.

Os interessados deverão apresentar, antes da abertura da sessão, o RG, CPF (ou cartão de CNPJ) e comprovante de residência. Os documentos podem ser original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original.

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Diretoria de Materiais (DM) da Saeb, situada na 2ª Avenida, nº. 200, 2º andar, sala 216, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Outra forma de comunicação com o órgão é pelos telefones (71) 3115-3191 / 3117-8613, das 8h30 às 18h.

