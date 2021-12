Saeb irá ampliar rede de postos SAC Fácil até 2014

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) deve ampliar os postos do SAC Fácil a partir de 2014. O autoatendimento permite a realização de serviços online por meio do site SAC.

Segundo a assessoria da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), mais oito unidades devem oferecer o SAC Fácil. A expectativa é que todos os 49 postos da rede do estado disponibilizem o serviço.

Entre as facilidades disponíveis por meio do SAC Fácil estão emissão da segunda via de conta da Coelba e da Embasa, pesquisa da situação cadastral e emissão do comprovante de inscrição no CPF, emissão das certidões de quitação eleitoral e da certidão negativa de antecedentes criminais e passaporte, além do registro de ocorrências policiais.

O objetivo, segundo a assessoria da Saeb, é otimizar o tempo dos usuários do SAC e agilizar o atendimento, sem que seja necessário o deslocamento e o tempo de espera.

Os serviços mais procurados são de agendamento, emissão de CPF, Polícia Federal e segunda via de contas de concessionárias de serviços públicos.

O SAC Fácil começou em junho de 2010 e funciona nos postos do Barra, Salvador Shopping, Shopping Paralela e Liberdade, além do SAC Servidor, todos em Salvador; Lauro de Freitas, na Região Metropolitana; Feira Centro II e Vitória da Conquista, no interior.

