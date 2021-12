Sacerdotes renovam votos na Missa dos Santos Óleos

Cerca de 170 padres e diáconos de toda a Arquidiocese de Salvador se reuniram, na manhã desta quinta-feira, 2, na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, para renovar as promessas sacerdotais.

A atividade foi realizada durante a Missa dos Santos Óleos, que integra o calendário anual da Igreja Católica. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e marcou a preparação para o início do tríduo pascal na capital baiana.

Na ocasião, os sacerdotes responderam aos mesmos questionamentos feitos em seus ordenamentos e, assim, reafirmaram o compromisso com a própria fé, com a Igreja e com a paróquia que representam.

A cerimônia marcou, ainda, a bênção dos óleos que serão utilizados durante todo o ano nos rituais de batismo, crisma, nas ordenações sacerdotal e episcopal e na unção dos enfermos.

Segundo dom Murilo Krieger, a data é o único momento onde todos os sacerdotes da cidade se reúnem em uma mesma celebração. "A Quinta-feira Santa celebra a união do clero, a exaltação dos párocos e diáconos que foram escolhidos por Deus e que têm a mesma missão de Jesus Cristo. Além de celebrá-los, é o momento de abençoar os óleos que transmitem a graça do Senhor", explicou.

Demonstrações de fé

Na celebração, não foram apenas os párocos e diáconos que renovaram seus votos sacerdotais. Na ocasião, centenas de fiéis lotaram a Catedral Basílica para reafirmar fidelidade a Deus.

A aposentada Vera Lúcia Santos, 58 anos, saiu do bairro de Plataforma para acompanhar a celebração. "A partir de hoje (quinta-feira), me alimento apenas de pão e água. Faço esse sacrifício em nome de Jesus, que morreu para a nossa salvação. Até domingo, me concentro em oração e peço pela saúde e prosperidade dos meus familiares", contou.

De joelhos, o porteiro José Roberto Sales, 38, agradecia a uma graça alcançada em 2008, quando sofreu um acidente de carro e quase perdeu o movimento das pernas.

"Recebi a unção de um padre que estava no hospital que eu estava internado. Desde então, venho, todos os anos, na Quinta-feira Santa agradecer pela minha recuperação, que eu considero um milagre", disse.

