SAC Servidor realiza recadastramento biométrico a partir desta terça

A partir desta terça-feira, 9, o recadastramento biométrico agendado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) também poderá ser realizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Servidor, unidade de atendimento especializada em serviços para o funcionalismo público baiano.

Todos os dias, serão liberadas 70 senhas para agendamento, para atendimento das 8h às 16h. O SAC Servidor funciona no Multishop Boca do Rio, na orla de Salvador. O serviço estará disponível na unidade até 31 de janeiro.

Além dos horários agendados no SAC Servidor, os usuários também podem realizar o cadastramento biométrico nos postos do SAC Barra, Cajazeiras, Periperi e Comércio e nas unidades provisórias nas estações do Metrô de Pirajá e Bonocô, bem como na Estação Ferroviária da Calçada.

adblock ativo