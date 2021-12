SAC Servidor faz recadastramento biométrico em posto na Boca do Rio

Faltando pouco mais de 20 dias para o fim do prazo do recadastramento biométrico, os eleitores da capital contam com um novo posto de biometria. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) anunciou a implantação do sistema biométrico no SAC Servidor.

A unidade, que fica localizada no primeiro andar do Multishop Boca do Rio, iniciou o atendimento na manhã desta terça-feira, 9, mediante o agendamento no Portal SAC www.sac.ba.gov.br e pelo aplicativo SAC Mobile.

Serão liberadas, diariamente, 70 senhas para agendamento, com atendimento das 8h às 16h. Além da unidade da Boca do Rio, outros postos realizam o atendimento, como o das unidades do Shopping Barra, Cajazeiras, Periperi e Comércio.

O técnico em informática Paulo Santos, 32 anos, soube da possibilidade de atendimento na tarde de ontem. No entanto, quando foi realizar o agendamento, não encontrou mais horários disponíveis.

“Quando soube que o SAC Servidor estava disponível para realizar a biometria já era tarde, não encontrei nenhuma vaga. O jeito agora é ficar ligado no aplicativo que baixei no celular e garantir minha vaga para amanhã”, diz Paulo.

Além dele, outras pessoas estavam desinformadas quanto ao agendamento, como foi o caso da comerciante Lorena Dias, 25 anos. “Eu pensava que era necessário agendar presencialmente. Agora que soube vou tentar marcar para outro dia diretamente pelo site do SAC”, contou a comerciante.

Demanda

Na corrida para realizar o recadastramento, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) calcula uma média diária de quatro mil atendimentos, só na sede do TRE, localizada no Centro Administrativo.

Em toda a capital, a média de atendimento é de nove mil/dia. Apesar da grande procura, cerca de 800 mil eleitores ainda não realizaram o recadastramento biométrico em Salvador.

Como forma de ampliar o atendimento, o órgão anunciou um esquema especial, que envolve um plantão nos dois últimos domingos deste mês, dias 21 e 28 de janeiro. No TRE, desde o último dia 6 já ocorre plantão aos sábados, seguindo o horário habitual de atendimento, das 8h às 18h, por ordem de chegada.

Além da sede, os eleitores podem realizar o procedimento em outros postos mediante a retirada senhas, como estações do metrô de Pirajá e Bonocô, Estação Ferroviária da Calçada, Assembleia Legislativa da Bahia, Secretaria da Fazenda, Tribunal de Justiça da Bahia e Ministério Público.

De acordo com o TRE, até o momento não há previsão de novas ações para o mês de janeiro. Ainda segundo o órgão, com o encerramento do prazo do recadastramento no dia 31 de janeiro não há possibilidade de prorrogação do atendimento.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

