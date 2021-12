SAC Pituaçu realiza mais de 15 mil atendimentos durante primeiro mês de funcionamento

O SAC Pituaçu já anotou 15.660 atendimentos durante o primeiro mês de funcionamento do posto, que fica no Terminal de Integração de Pituaçu, em Salvador. De 25 de novembro a 26 de dezembro, os serviços de Carteira de Identidade foram os mais procurados, com 4.361 atendimentos.

Em seguida vem o serviço de entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com 1.998, seguido da Renovação de CNH, que possui 1.017 registros. Inaugurado no dia 24 de novembro, o novo equipamento tem capacidade de realizar até 1,3 mil atendimentos por dia e possui 13 unidades parceiras.

O SAC Pituaçu atende à população de segunda a sexta-feira, de 7h às 15h30; e aos sábados, de 8h às 12h. A 79ª unidade da rede SAC é fruto da junção dos postos SAC Paralela, que funcionava no Shopping Paralela, e do SAC Servidor, que atendia no Multishop Boca do Rio.

Além dos serviços essenciais, como RG, CPF e CNH, o posto possui outros serviços do Detran, como alienação e desalienação fiduciária, e transferência de município e de propriedade. Dentre as unidades parceiras estão Embasa, Procon, Sefaz Municipal e a Superintendência dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Sudef), que garante o passe livre nos sistemas de transportes coletivos intermunicipais.

O atendimento no SAC Pituaçu é 100% por agendamento, através do SAC Digital. Para agendar, basta acessar o SAC Digital através do site ou do aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-5353.

