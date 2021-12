SAC Móvel oferece serviços gratuitos no estádio de Pituaçu

Uma unidade do SAC Móvel realizará serviços gratuitos neste domingo, 31, das 8h às 16h, em frente ao portão principal do estádio de Pituaçu, em Salvador.

Serão distribuídas 250 senhas para a emissão de carteiras de identidades, CPF e certidão de antecedentes criminais. A previsão é que os documentos sejam entregues em um prazo médio de 20 dias no SAC do Shopping Paralela.

Além da capital baiana, os serviços também serão oferecidos, no mesmo dia, nos municípios de Campo Alegre de Lourdes, na rua da Liberdade, próximo da igreja Matriz, e na cidade de Itanhém, no extremo sul do estado.

adblock ativo