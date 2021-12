SAC Móvel oferece serviços gratuitos na Arena Fonte Nova

A partir da próxima segunda-feira, 21, o estacionamento E da Arena Fonte Nova recebe um posto do SAC Móvel, que irá oferecer serviços gratuitos a população. Dentre eles, emissão de carteiras de identidade, com a distribuição de 130 senhas diárias, além de CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, bem como o atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Os atendimentos acontecem até a sexta-feira, 25, nos horários das 8h às 16h.

Os documentos de RG solicitados no posto serão entregues no prazo de até 10 dias no SAC Barra. Alguns serviços serão pagos como segunda e demais vias da carteira de identidade, no valor de R$37,77.

